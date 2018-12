La première pierre du parc de Hotuarea a été posée

Le 21/12/2018 à 16:36

FAA’A – Des représentants du Pays, de l’Etat et de la commune de Faa’a étaient réunis ce vendredi matin sur le site de Hotuarea pour la pose de la première pierre du parc paysager qui devrait voir le jour d’ici un an.

Rédaction web avec Thomas Chabrol, Tauhiti Tauniua-Mu San et communiqué

"C’est un site qui fait partie du patrimoine historique de notre pays. D’ici un an, on pourra revenir ici et trouver un site magnifique", se réjouissait, ce vendredi matin, le maire de Faa’a, Oscar Temaru, à l’occasion de la pose de la première pierre du parc paysager de Hotuarea.La cérémonie s’est faite en présence du président Édouard Fritch, du Vice-président Teva Rohfritsch, de la ministre du Tourisme Nicole Bouteau, du ministre du Logement Jean-Christophe Bouissou et du chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent du haut-commissariat Raymond Yeddou.Le gouvernement a voulu que Hotuarea constitue désormais le premier arrêt du tour de l’île de Tahiti afin de pouvoir y accueillir à la fois la population mais aussi les visiteurs d’où qu’ils viennent.Réalisé avec le soutien du service du Tourisme et TNAD, cet aménagement accueillera une aire de jeux pour enfants, des fare de vente pour des produits frais, transformés mais également le savoir-faire artisanal.Dans le parc, un espace de représentation et de spectacle permettra l’organisation de manifestations et d’événements divers. II donnera une place importante à l’expression de la culture polynésienne. Du mobilier urbain avec des tables de pique-nique, bancs et sanitaires, y seront également aménagés. Ce parc sera ouvert et accueillant, c’est l’esprit dans lequel il a été conçu, et sera en accord avec les valeurs de convivialité, d’accueil et de partage. Il sera un lieu de vie central pour les habitants du quartier et de la commune.Ce projet représente un investissement d’un coût total de 260 millions de Fcfp. La fin des travaux est prévue courant novembre 2019.