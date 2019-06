La police trouve un sac plein de drogue avec les coordonnées du dealer

Le 09/06/2019 à 09:31

ANGLETERRE - Les bobbies ont bien de la chance d'avoir des trafiquants de drogue aussi prévenant. Dans un message publié sur sa page Facebook, la police de Manchester a lancé un "appel à témoins" pour retrouver un individu qui a oublié son sac à dos plein de drogues dans le tramway, mais laissé ses coordonnées à l'intérieur.

"Un pauvre individu a oublié son sac à dos alors qu'il voyageait sur la Bury line", écrit la police sur sa page Facebook. À l'intérieur, "25 comprimés, une grande quantité de poudre blanche, de petits sacs contenant des cailloux blancs.", soit de la cocaïne et quelques autres drogues. "Fort heureusement, le propriétaire du sac a été assez serviable pour aussi y laisser son nom et son adresse", ironise la police. Et pour cause : sur une carte à l'intérieur du sac figuraient les coordonnées du dealer.