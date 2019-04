La pêche aux rori est ouverte à Katiu, Hiti, Tepoto-Sud et Tuanake

Le 03/04/2019 à 15:52

PÊCHE - Le conseil des ministres a validé les conditions d'ouverture de la pêche aux holothuries jusqu'au 31 octobre sur les îles de Katiu, Hiti, Tepoto-Sud et Tuanake.

Conseil des ministres

En 2018, les ouvertures de la pêche aux holothuries, source de revenus pour 27 pêcheurs répartis dans 4 îles, ont permis d’exporter 6 594 holothuries séchées pour un poids de 1 865 kg et d’une valeur marchande de 17,2 millions de Fcfp. Le prix moyen/kg a été de 9 747 Fcfp, soit 1 244 Fcfp de plus par rapport à 2017.Le comité de gestion de l’île de Katiu a demandé l’ouverture de la pêche aux holothuries sur les îles de Katiu, Hiti, Tepoto-Sud et Tuanake. Ce comité a pour rôle de recenser les pêcheurs et transformateurs d’holothuries et de les tenir informés des différentes règles de pêche et quotas applicables sur leur île. Il prend également l’engagement d’effectuer le suivi de la pêche sur le terrain, la transformation et les expéditions destinées exclusivement à des commerçants d’holothuries titulaires d’un agrément (4 commerçants agréés à ce jour).Le conseil des ministres a ainsi validé la liste des membres du comité de gestion, les conditions d’ouverture de la pêche jusqu’au 31 octobre 2019, la mise en place de quotas par espèce dans chaque île, et la mise en place d’une zone de réserve au moins égale au tiers de la surface du lagon dans chaque île.Les quotas retenus par le conseil des ministres ont tenu compte des demandes du comité de gestion, d’une évaluation technique des ressources disponibles mais également des résultats des pêches antérieures et des connaissances existantes. Ainsi, le quota total pour ces quatre îles a été fixé à 4 700 holothuries, toutes espèces confondues.