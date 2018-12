La fréquentation touristique progresse en octobre

Le 19/12/2018 à 17:50

STATISTIQUES - Les derniers chiffres publiés par l'Institut de la statistique de la Polynésie française, la fréquentation touristique progresse de 13,1% au mois d'octobre 2018, par rapport au même mois l'an passé.

D'après un communiqué

Au mois d’octobre 2018, la fréquentation touristique de la Polynésie française progresse de 13,1 % par rapport à octobre 2017, indiquent les derniers chiffres de l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF). La fréquentation progresse de 8,6 % dans l’hébergement terrestre et de 30 % dans l’hébergement flottant.L’Amérique du Nord et la France sont les principaux marchés présents en Polynésie française ce mois-ci et représentent 61 % des effectifs. Le nombre de nuitées touristiques croît plus vite que les effectifs touristiques (+ 15,2 %), avec une durée moyenne de séjour qui progresse de 0,2 jour à 14,6 jours.Depuis le début de l’année 2018, la Polynésie française a accueilli 181 290 touristes, soit une hausse de 7,6 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de nuitées touristiques progresse de 13,5 % en lien avec l’augmentation de la durée moyenne de séjour et atteint 2 101 000 nuitées.