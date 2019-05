La doyenne de Vairao a fêté ses 99 ans

Le 29/05/2019 à 16:05

CÉLÉBRATION - À Vairao, le maire a voulu mettre en lumière une dame de la commune qui fête aujourd’hui ses 99 ans. Tetuahioroa Teraituua a soufflé ses bougies, avec, à ses côtés, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrières petits-enfants.



Rédaction web avec Hitiura Mervin

Tetuahioroa Teraituua est officiellement la doyenne de Taiarapu-Ouest. Née le 29 mai 1920 à Raiatea, elle a mis au monde 8 enfants : 4 filles et 4 garçons. Mama Tupuai comme on l’appelle à Vairao, est une femme dévouée. Pour nourrir sa famille, elle n’a pas hésité à cultiver et pêcher. Hélène Hamblin, l’aînée de la fratrie se remémore ce temps : "Elle nous portait sur son dos pour marcher à la montagne où il y avait notre plantation. Il n'y avait pas de voiture en ce temps-là. Des fois, elle nous mettait sur son cheval"."Elle ne se nourrit que de poisson, de ma'a Tahiti. Le poulet petits pois, c'est que le week-end, et le cochon, c'est au Jour de l'an. je remercie ma maman de nous avoir élevés comme elle l'a fait, et nous on élève nos enfants de la même façon" poursuit Hélène.8 enfants, 19 petits-enfants, 38 arrières petits-enfants et 2 arrières arrières petits-enfants, une famille nombreuse réunie pour célébrer cette figure de Taiarapu-Ouest : "99 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. En tant que jeune maire, je me devais de mettre en valeur cette maman qui a tant œuvré pour la commune, et qui a connu les paquebots qui sont entrés dans la rade de Vairao" déclare Jonathan Tarihaa, maire de Vairao.Taiarapu-Est aussi a sa doyenne : Suzanne Chiappa, 103 ans.