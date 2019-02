La course de la Saint-Valentin aura lieu ce samedi

Le 04/02/2019 à 10:00

ARUE - L'Association Sportive Courir en Polynésie (ASCEP) organise la 23e éditiion de sa traditionnelle course de la Saint-Valentin le samedi 9 février dans la ville de Arue. Le parcours représente environ 5 km et doit être effectué par équipe de 2.

Comme chaque année, l’Association Sportive Courir en Polynésie (ASCEP) sous l’égide de la fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF), organise la course de la Saint-Valentin. L'occasion pour tous les amoureux de courir ensemble sur 5 kilomètres, le samedi 9 février, et de peut-être avoir la chance de remporter certains lots : billets d'avion, brunch...



Le départ sera donné à 17 heures devant l’entrée de la Mairie de Arue (côté poste de police). Les coureurs emprunteront la route de ceinture (direction Papeete coté montagne) jusqu’au rond point du RIMaP/P pour se rendre en direction de la servitude Bonno-Terva par le passage protégé. Au fond de celle-ci, demi-tour et retour vers la Mairie par la voie la plus à droite côté montagne.

La ligne d’arrivée sera située devant le bâtiment principal de la mairie. Le franchissement de la ligne d’arrivée devra se faire main dans la main.





Un droit d’inscription de 1 750 Fcfp par personne participante sera déposé au moment de l’inscription, soit 3 500 Fcfp par couple. Pour les retardataires, ils pourront encore s’inscrire sur place le jour de la course de 15h00 à 16h15 moyennant la somme de 5 000 Fcfp (pour le couple).



Chaque participant recevra : pour les dames, une fleur et pour chacun, un cadeau souvenir en plus du tee-shirt arrivée.

Plus de renseignements au 87 78 64 26 ou au 87 73 04 08.