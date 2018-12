La couronne, l’accessoire fleuri qui a ses adeptes

Le 31/12/2018 à 16:18

RÉVEILLON - Pour célébrer la dernière soirée de l’année, vous êtes nombreux à vous mettre sur votre 31. Et pour ces dames, cela signifie souvent de porter une couronne de fleurs. Une tradition qui profite à de nombreux artisans.

Rédaction web avec Matahi Tutavae et Davidson Bennett

Jacques confectionne des couronnes depuis 5 ans, tous les week-ends. Comme lui, une dizaine d’artisans se sont installés aux alentours du marché de Papeete, spécialement à l’occasion des fêtes, une période de forte demande.La preuve, leur chiffre d’affaires, qui peut monter jusqu’à 80 000 Fcfp la journée. "À 2 000 Fcfp la couronne, on ramasse des sous là", confie Arlette, une autre artisane.Et pour écouler son stock, chacun a son secret. Arlette, par exemple, fait en fonction des couleurs. "Je n’aime pas faire des copies, j’aime ce qui est unique", explique-t-elle. Pour Jacques, "c’est ce qui embelli la femme le plus important".Parmi les passants, ce jour, on retrouvait Maxime, "venu chercher une couronne pour madame". "Elle cherche une couronne en particulier, avec des tipanie", et c’était sa mission de la trouver.Les plus prudentes, elles, viennent elles-mêmes chercher leurs couronnes pour les essayer.