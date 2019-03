La chanteuse Maisey Rika en concert à Raiatea

Le 28/02/2019 à 13:19

CONCERT - L’artiste néo-zélandaise Maisey Rika est arrivée mardi matin à Raiatea. Après un accueil traditionnel, la délégation Maori a tenu à répondre au message de bienvenue par une prestation. L’après-midi, l'artiste a donné une séance de dédicace sur le parvis du marché.



Rédaction web avec Jessica Doucet

L’artiste et son groupe sont à Raiatea pour 3 jours, durant lesquels, visite de l’île, cérémonie de recueillement au marae et un concert à Toa Huri Nihi ce vendredi soir, sont prévus. Les deux autres concerts auront lieu les 8 et 10 mars au Royal Tahitien."C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici car Raiatea me rappelle d'où je viens, Aotearoa en l'occurrence, et cela me rappelle également ce lien que nous avons entre cousins du Pacifique. C'est un honneur d'être ici, de ressentir la terre, de la toucher et de la voir enfin" confie la chanteuse.