La championne de windsurf Mathilde Zampieri attaquée par des internautes

Le 21/03/2019 à 10:21

RÉSEAUX SOCIAUX - Ce n'est pas la première fois que la rideuse de Raiatea reçoit des messages déplacés mais certains commentaires sur l'une de ses photos l'ont particulièrement énervée. Mathilde Zampieri dénonce le comportement d'internautes qui dévalorisent les sportives.





La page World Of Windsurf a publié vendredi une photo de la championne. On la voit assise sur sa planche, prenant un selfie, le regard tourné vers sa voile. Mais voilà. Certains internautes n'ont, semble-t-il, vu dans ce cliché que la poitrine de la jeune femme. "La prochaine fois, mettez un vrai windsurfer", "Peut-être que je me fais vieux, mais je suis plus attiré par l'eau que par cette fille", "Tu portes un maillot juste pour attirer l'attention des garçons".... Voici quelques-uns des commentaires que la jeune femme a reçus. De plus en plus de femmes se font une place dans le monde de la glisse. Et pourtant, 3e mondiale chez les juniors dans sa discipline, le windsurf, Mathilde Zampieri , rideuse de Raiatea, a été victime d'attaques sexistes sur Facebook.La page World Of Windsurf a publié vendredi une photo de la championne. On la voit assise sur sa planche, prenant un selfie, le regard tourné vers sa voile. Mais voilà. Certains internautes n'ont, semble-t-il, vu dans ce cliché que la poitrine de la jeune femme. "La prochaine fois, mettez un vrai windsurfer", "Peut-être que je me fais vieux, mais je suis plus attiré par l'eau que par cette fille", "Tu portes un maillot juste pour attirer l'attention des garçons".... Voici quelques-uns des commentaires que la jeune femme a reçus.

Contactée, Mathilde explique qu'il n'est pas rare qu'elle reçoive des messages déplacés. Certains hommes n'hésitant pas à envoyer des photos de leur sexe à la jeune femme de 19 ans... Le partage de cette photo a entraîné une nouvelle vague de messages : "Sous prétexte que ce sont les réseaux sociaux, un grand nombre d’hommes se sont permis de m’envoyer des messages à caractère sexuel parce que j’étais en maillot de bain, et certains me traitaient même de "fausse windsurfeuse" en commentaire, alors que je suis sur le circuit professionnel et que je suis classée 3e mondial en junior."







> "La tenue d’une femme ne devrait en aucun cas remettre en cause ses performances sportives"