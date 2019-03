La boccia : un sport ludique, stratégique et accessible à tous

Le 11/03/2019 à 11:21

HANDISPORT - La Fédération polynésienne de sports adaptés et handisports (FPSAH) a organisé en partenariat avec la fraternité chrétienne un tournoi de boccia amical à la salle annexe de Maria No Te Hau à la Mission. Une cinquantaine de joueurs ont répondu à l’appel.

La boccia est une sorte de pétanque adaptée, qui se joue avec des balles en cuir. Ce jeu ludique peut être pratiqué par les personnes atteintes d’handicap lourd. Afin de promouvoir ce sport qui est inscrit aux jeux paralympiques, mais aussi permettre aux personnes handicapées d’échanger ensemble et passer du bon temps, la Fédération Polynésienne de Sports Adaptés et Handisports a organisé jeudi dernier un tournoi de boccia amical à la salle annexe de Maria No Te Hau à la Mission.



Seul ou en équipe, ce sport demande de la coordination et de la précision. Il faut adopter la meilleure stratégie possible. "Il y a 3 essais, et le but, c'est que la boule se rapproche du cochonnet" nous dit Marurai, jeune joueur de boccia.