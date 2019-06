La Tahiti Fashion Week 2019 sur TNTV

Le 07/06/2019 à 15:10

Du 12 au 16 juin, le monde de la mode et de la création 100% Fenua va briller de mille feux avec la 6e édition de la Tahiti Fashion Week 2019, la manifestation la plus glamour du Fenua. Un événement que vous pourrez suivre sur TNTV, partenaire de l'événement, avec la Soirée Poerava en direct web et les coulisses des soirées Moana sur Facebook.

Crédit photo : Tahiti Fashion Week





TNTV aux couleurs de la Tahiti Fashion Week



Partenaire de l'événement, TNTV se mobilise pour faire vivre l'événement d'au plus près. Pour l'occasion, la chaîne du fenua met en place un dispositif web avec les c oulisses des soirées Moana sur Facebook, les 12 et 13 juin et la soirée Poerava retransmise en Direct web, le 14 juin à partir de 18 h 30 .



La rédaction de TNTV fera le relais dans leurs journaux télévisés de 18 h 00 et 18 h 30, et sur le site web et les réseaux sociaux.



Tendances actuelles, bijoux ou accessoires en tout genre, la Tahiti Fashion Week est devenue une vitrine de la mode locale. Organisée par Alberto Vivian et Laurence Joutain grâce à l'aide du gouvernement de la Polynésie française et de différents partenaires, c'est un véritable tremplin pour les créateurs du fenua. Ce rendez-vous permet à des stylistes, bijoutiers et autres créateurs de se faire connaître.