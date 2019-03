La Rangiroa Pro est lancée : 7 Polynésiens au round 2

Le 04/03/2019 à 17:16

SURF - La 10e édition de la Rangiroa Pro 2019 a débuté ce lundi matin dans la passe de Avatoru. De jolies conditions de vagues ont lancé le premier tour éliminatoire, avec des séries oscillants entre 1.5 m et deux mètres.



Rédaction web avec Karim Mahdjouba

Sur les 54 surfeurs engagés dans cette compétition professionnelle de surf WQS 1000, 19 athlètes du fenua étaient opposés à 35 riders étrangers dont une grande majorité de Hawaiiens, un Français et deux Nicaraguayens. Face à cette rude concurrence, dans un contest sans repêchage, 7 Polynésiens ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour, à l’image de Ludo Horoi, le seul représentant de Rangiroa. Le surfeur nous explique comment il a réussi terminer deuxième de sa série et se qualifier, après un début de compétition sous pression."Au début de ma série, j'étais stressé. Il n'y avait pas les conditions de vagues que j'espérais. Mais bon, je me suis ressaisi. A la deuxième vague j'ai mieux surfé comme j'avais besoin de 3 points et quelques, j'ai essayé de faire un tube. Apparemment j'ai réussi et je suis sorti. Juste après j'ai fait une grosse manoeuvre juste pour augmenter mon deuxième score et me qualifier pour le round 2. Mon rêve c'est d'arriver en finale", confie Ludo Horoi, surfeur de Rangiroa