La Polynésie représentée au plus grand salon consacré à la croisière

Le 10/04/2019 à 14:35

TOURISME - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau et le ministre de l’Equipement et des Ports, René Temeharo, ont participé, mardi, à l’ouverture du Seatrade Cruise Global à Miami, en Floride.

Le Seatrade Cruise Global rassemble les principaux dirigeants de l’industrie de la croisière, les fournisseurs du secteur, et des représentants institutionnels. Il s’agit du plus grand salon international consacré à ce secteur d'activité de l’industrie du tourisme mondial.



> Une année record pour la croisière dans le monde



L'année 2018 a été une année record pour le secteur de la croisière dans le monde : forte croissance des réservations de passagers et des tarifs, dans la continuité d'une croissance amorcée depuis plus de 10 ans, mais aussi une progression sensible des chiffres d'affaires provenant des activités et ventes réalisées à bord, qui demeurent l'un des principaux moteurs de revenus des principales compagnies de croisières.



Le groupement sectoriel majeur de l'industrie, l'Association internationale de croisières (CLIA), a annoncé une croissance de près de 6% de +1,5 million de passagers pour atteindre près de 28,5 millions de passagers transportés en 2018, en partie grâce à l'ajout de onze nouveaux navires dotés de plus de 30 000 lits. La CLIA prévoit une croissance constante supérieure à 6% en 2019, pour atteindre 30 millions de passagers dans le monde.



> 20 nouveaux navires de croisière en 2019



La construction de 20 nouveaux navires pour près de 40 000 lits est prévue en 2019. S'il n'y a pas de créations de nouvelles classes de navires, les plus petits navires axés sur les expéditions, croisières de luxe et destinations exotiques, sont aujourd'hui les plus nombreux en commande auprès des chantiers navals mondiaux. Ces navires de taille et de capacité modestes sont considérés comme la prochaine orientation de l’industrie afin de répondre aux attentes et à l'évolution de leurs passagers.



La forte concurrence dans le secteur entraîne également des investissements importants dans les navires existants. Les compagnies consacrent des budgets importants à la rénovation et l'entretien de leurs flottes. Elles investissent également dans les nouvelles technologies qui permettent aux passagers de mieux personnaliser leur expérience de croisière.



> Réduire l'impact sur l'environnement



Cette année, les compagnies continueront également à travailler et investir sur la réduction des impacts sur l’environnement. La plupart des navires ont achevé leurs mises à jour pour respecter les réglementations en vigueur à l'échéance 2020 en matière d'émissions de particules fines et notamment de souffre. Par ailleurs, l'amélioration de l'efficacité énergétique est désormais une préoccupation prioritaire, après plusieurs années consacrées tant aux traitements des déchets à bord qu'à l'utilisation de matériaux durables et recyclables. Le premier navire de croisière fonctionnant au GNL (gaz naturel liquéfié), tant en mer que dans les ports, a débuté ses opérations en 2019.

En marge de la conférence inaugurale, les ministres Nicole Bouteau et René Temeharo ont rencontré les dirigeants des compagnies de croisière de luxe Ponant ainsi que Silversea afin de discuter des opportunités de têtes de ligne et d'opérations sur plusieurs mois dans nos eaux. Ils ont également échangé avec les dirigeants de Princess Cruises en compagnie des membres du South Pacific Cruise Alliance. Durant cet échange, la compagnie a annoncé plusieurs semaines d'opérations à Papeete pour l’automne 2020.