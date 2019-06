La 4ème 3 du collège de Tipaerui remporte le Prix de la Laïcité 2019

Le 14/06/2019 à 11:23

ÉDUCATION - Cette année, en partenariat avec la DGEE, l’association "Le chemin de la laïcité, te ara o te raitara’a", a lancé le premier concours pour la laïcité avec pour thème : la laïcité, cohésion sociale. Toutes les classes de 6ème et 4ème étaient invitées à participer au concours.



Rédaction web

Mercredi 13 juin avait eu lieu la remise des prix du concours de la laïcité 2019. C’est la classe de 43 du collège de Tipaerui qui a remporté le 1prix. Grâce à ce concours, une trentaine d’élèves se sont vues remettre un diplôme ainsi qu’un iPad et un t-shirt.Ce concours était organisé afin de familiariser les jeunes autour des religions de la République française et pour promouvoir la lutte contre les discriminations et promouvoir le vivre ensemble.Pour participer à ce concours, les élèves devaient fournir un travail de leur choix plus ou moins original, autour du thème de la cohésion sociale (dessin, vidéo, document audio, poster, poème…).