La ​14ème Conférence régionale des femmes du Pacifique organisée à Tahiti

Le 02/07/2019 à 15:17

ÉVÉNEMENT - 38 ans après l’organisation de la première Conférence régionale des femmes du Pacifique menée en Polynésie française, le Pays a l’honneur sera à nouveau le territoire hôte de ce rassemblement. Sera également organisée la 7ème Conférence des ministres en charge de la condition féminine.

Compte-rendu du Conseil des ministres

Cette Conférence régionale des femmes du Pacifique est un événement de promotion de la condition féminine à la renommée internationale, organisée de manière triennale, se tiendra en octobre 2020 et réunira une délégation de 300 personnes, issues de 22 États et territoires membres de la Communauté du Pacifique.Créée avec pour objectifs de permettre aux femmes issues des différents territoires du Pacifique de se rencontrer afin de partager leurs expériences, d’émettre des recommandations pour accélérer les progrès vers une égalité entre les sexes et de travailler sur la problématique de l’accès aux droits fondamentaux, cet espace unique se veut désormais également un lieu de renforcement des partenariats entre les représentants d'institutions gouvernementales, d'organisations de la société civile, d'universitaires, du secteur privé et de partenaires de développement.La Conférences des ministres en charge de la condition féminine, instaurée en 1998, s’inscrit depuis lors, dans la continuité de la Conférence régionale des femmes, au cours de laquelle des positions politiques et des accords sur les recommandations et les actions stratégiques sont débattus. Il est prévu qu’un comité aviseur, dont la présidence sera assurée par la Polynésie française, soit établi pour appuyer et soutenir l’organisation des conférences. Il sera composé de représentants de chaque sous-région (Micronésie, Mélanésie, Polynésie), de partenaires de développement (ONU Femmes), d'organisations régionales (Forum des Iles du Pacifique et Communauté du Pacifique) et de la société civile.La définition des thématiques à aborder, l’identification des ressources et des intervenants existants, la sélection des événements parallèles, feront partie intégrante des missions dévolues à ce comité pilote. La Communauté du Pacifique contactera les régions concernées afin d’en identifier les membres et de poursuivre vers la tenue de la première réunion.