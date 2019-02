L'immobilier en plein boom au fenua

Le 04/02/2019 à 16:57

ÉCONOMIE - Le secteur de l'immobilier se porte bien en ce moment en Polynésie. La demande locative mais aussi d’achat est forte, ce qui contribue à tirer les prix vers le haut. Une aubaine pour les vendeurs mais pas pour les acheteurs qui peinent à trouver le bien de leur rêve.

L’immobilier a le vent en poupe : taux d’intérêt bas, regain économique, et aides publiques à l’acquisition ou à la rénovation ont boosté le marché polynésien. Et avec lui, les prix.



Selon Thomas Vigo, professionnel du secteur, l’acheteur moyen aujourd'hui est un jeune ménage actif, désirant acheter une habitation entre Punaauia et Arue et disposant d’un budget d’environ 40 millions de Fcfp. Sauf que ces produits se font de plus en plus rare : "On a du mal à satisfaire la demande. On a plus de demandes que d'offres. Le ressenti des acheteurs et des locataires est le même : il n'y a pas assez de logements de disponibles".



Et cette hausse des prix concerne la vente comme la location. Le développement du Airbnb a un impact sur le parc immobilier disponible : "cela paupérise la disponibilité du parc classique. Certains locataires ont du mal à se loger car les propriétaires optent pour une location en airbnb, du coup cela amenuise le stock" poursuit-il.