L'humoriste Yepo : l'étoile montante du fenua

Le 07/03/2019 à 17:28

PORTRAIT - Teipoetemarama Tetoe dit Yepo, fait partie des étoiles montantes au fenua. L'humoriste a récemment fait la première partie du spectacle de Jamel. Et quand elle n’est pas sur scène, la jeune femme passe beaucoup de temps à écrire.

"C'était magique d'être sur la scène de To'ata, c'est ma plus grande scène jusqu'à présent. C'est une opportunité pour moi, et surtout un honneur. (...) J'essaie de retenir les techniques de quand tu es sur scène, quand tu oublies ton texte par exemple" nous a confié Yepo, juste après sa prestation des plus réussies au spectacle de Jamel le 2 mars dernier. Car malgré le stress, la jeune humoriste ne cesse de démontrer son talent à chaque apparition.Âgée de 27 ans, Yepo est une jeune femme déterminée. Après avoir été révélé au Tahiti Comedy Show en 2018, elle s’exerce devant un tout autre public à Paris. Ces différentes expériences l’ont ensuite poussé à aller plus loin en montant le spectacle "Domination" avec les Pukan’s Prada et les All-in-One.

Rédaction web avec Sophie Guébel

Et quand elle n’est pas sur scène, Yepo écrit une à deux heures par jour. Son inspiration, elle la trouve dans la vie de tous les jours : "J'écris beaucoup pour ne pas perdre mes idées. Et quand je n'arrive pas à dormir, j'essaie d'écrire un sketch complet. Et même en écrivant le sketch, beaucoup d'autres idées arrivent en vrac. Cela devient Bagdad dans ma tête !".Dans ses écrits, la jeune humoriste délivre également des messages. La violence envers les femmes en fait partie. Un sujet d’actualité qui lui tient à cœur : "On meurt parce qu'on est malade, parce qu'on a eu un accident... Mais on ne peut pas mourir parce qu'on a reçu des coups de son compagnon. On est censé s'aimer et pas se donner des coups. Il ne faut pas se laisser faire".La femme d’aujourd’hui selon Yepo est celle qui doit se battre pour réaliser ses rêves, à l’image de sa mère, mais aussi de Michelle Obama. Deux modèles de référence pour la jeune comédienne.