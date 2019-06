L'équipage d'ATN remporte la Vendée va'a

Le 01/06/2019 à 09:08

MÉTROPOLE - Alors que se déroule la Tahiti Nui Va'a en ce moment au fenua, la Vendée va'a vient de s'achever en métropole.

Plus de 250 rameurs, 25 équipages internationaux dont deux équipes tahitiennes, un village polynésien et la présence de Miss France Vaimalama Chaves arrivée en parachute à l'ouverture de l'événement. Et cette année, les organisateurs ont également proposé un parcours de 45km sur 3 étapes pour les équipes féminines.La dernière journée de course samedi aux Sables d'Olonne, s'est déroulée en présence de la députée Nicole Sanquer et de Jean-Marc Mormeck, 6 fois champion du monde de boxe et délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer.Après une prière et un Haka, les rameurs se sont lancés vers 10 heures pour la 3e étape, longue de 56km. L'équipage d'ATN a pris la tête de la course suivi par un groupe de tête composé de CN La Meduse et Manu'ura 13.