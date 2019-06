L'école To'ata dit halte aux déchets

Le 10/06/2019 à 10:56

EDUCATION - Comme à l’accoutumée, la fin de l’année scolaire rime avec fête de l’école chez les primaires, et l’école de To'ata n’échappe pas à la règle. Petite nouveauté toutefois pour l’établissement qui a décidé de diminuer sa production de déchets. Et pour l’occasion les parents étaient invités à se munir de plats en bambou pour la restauration.

Rédaction web avec Naea Bennett

C’est à travers un projet pédagogique et le désir d’obtenir un écolabel que l’école To'ata a pris la décision de servir ses brochettes et autres frites dans des plats en bambou. Après concertation avec les parents d’élèves, des plats ont été achetés. "On ne s'attendait pas à un tel succès puisque tous les parents ont tout de suite répondu favorablement à cette initiative en achetant des bols en bambou" confie Avearii Puhetini directrice de l'école Toata.Du côté des parents le contrat est respecté, la majorité sont venus avec leurs propres plats qu’ils trouvent utiles à tous les niveaux ; et ils rappellent volontiers l’importance de la préservation de l’environnement. "On est sur une île, donc c'est très important de faire attention à l'environnement et à la production de nos déchets. On en produit beaucoup moins ce soir et c'est très bien pour le fenua." estime un parent.Si l’année scolaire et en particulier la fête de l’école se termine sur cette belle initiative, ce n’est pour autant pas la première action menée par l’établissement puisqu’en début d’année, un éco-cross avait été organisé.