L'aventure Robinson : Marine Lorphelin et Vincent Lagaf’ sur une île déserte

Le 02/01/2019 à 08:00

Samedi 5 janvier à 19h25 sur TNTV, découvrez l'aventure incroyable de Marine Lorphelin Miss France 2013 et Vincent Lagaf’. Pendant 5 jours, coupés du monde, ils vont devoir allier leurs forces pour vivre dans des conditions extrêmes et relever tous les défis.

Terrain de l’aventure Robinson : une île déserte de 30 km2 au relief extrêmement accidenté.



- Objectif n°1 : débarquer de nuit sur la plage où ils doivent se rejoindre et disputer la première épreuve.

- Objectif n°2 : récolter un maximum d’argent pour l’association qu’ils ont choisie en remportant des épreuves sportives et stratégiques.

- Objectif n°3 : Rejoindre la barge par leur propre moyen avec toutes les caisses métalliques remportées lors des épreuves et disputer un ultime défi qui validera tout ou une partie des caisses gagnées. Cohésion, solidarité et complémentarité sont les maîtres mots de cette expérience humaine exceptionnelle.



Les deux célébrités ont choisi de reverser les gains remportés à l'association "Fondacœur : Fondation Cœur et Artères" qui soutient la recherche et joue un rôle important dans la prévention auprès du grand public et a également pour mission de diffuser les connaissances scientifiques dans le domaine de la prévention et du traitement des maladies cardiométaboliques auprès des professionnels de santé et du grand public.