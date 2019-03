L'art des îles Tonga s'invite à Tahiti

Le 07/03/2019 à 16:13

ART - Du 7 au 19 mars, la galerie Winkler présente une exposition d’artistes tongiens. Invités par le Centre des métiers d’arts, ils partagent également leur passion pour la peinture depuis une semaine avec les élèves du CMA.

Ils s’appellent Tēvita Lātū, Luana Tai et Taniela Petelō. Ces trois artistes ont fait le déplacement des îles Tonga avec dans leur valise une série d’œuvres à découvrir à la galerie Winkler.



Membres du cercle artistique Selekā dont le fondateur n’est autre que Tēvita Lātū, ces artistes prônent une liberté d’expression saisissante. Inspirés par des grands noms de l’art occidental ils ne se contentent pas de les imiter, mais transcendent leurs visions dans une approche singulière. Leurs tableaux mélangent un style contemporain insulaire du Pacifique inspirés par des grands noms de l’art occidental.



"Mon but est d'apprendre des choses sur la culture d'ici, et aussi présenter ma culture. (...) J'aime faire des portraits. J'aime aussi beaucoup la photographie" nous dit Taniela.