L'année du cochon de terre sera "positive" selon l'oracle du temple Kanti

Le 04/02/2019 à 14:22

NOUVEL AN CHINOIS - Le Nouvel an chinois aura lieu officiellement ce mardi 5 février. Les associations culturelles de la communauté préparent l’événement avec entrain depuis plusieurs mois. Cette année, le cochon de terre vient remplacer le chien de terre.

Au temple Kanti ce lundi matin, on se prépare à accueillir la nouvelle année du cochon de terre. Après le réveil des Lions samedi, le réveillon du Nouvel An se déroulera ce lundi soir par un grand repas et des offrandes, comme le veut la tradition : "Dès 23 heures, il y aura une prière au temple Kanti pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle année et au cochon de terre" explique l'oracle du temple, Richard Chenoux. "Et ce soir, on mange en famille et ou n'oublie pas de se baigner avec des feuilles de pamplemousses qu'on aura fait bouillir au préalable pour se purifier de l'année écoulée" poursuit-il.Ce cérémonial sera suivi mardi matin par l’ouverture officielle de la nouvelle année au temple Kanti. Deux semaines de festivités sont programmées pour célébrer l’entrée dans l’année du cochon de terre : "Les gens viennent avec comme offrandes des fruits, des bonbons, des biscuits... Tout est végétarien puisque c'est le Nouvel An : c'est le seul jour où l'on doit rester végétarien pour respecter toute vie. Les gens brûlent des bougies, de l'encens, de l'argent en papier... et ils font leur prière. C'est surtout pour attiser les dieux et attiser la bonne chance, le positif, pour toute cette année" ajoute Richard Chenoux.