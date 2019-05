L'Olympia, le partage des grands : la 1e partie

Le 23/05/2019 à 15:45

100% FENUA - Dimanche 26 mai à 19h35 sur TNTV, plongez dans les coulisses du concert "« BRINGUE A L’OLYMPIA, GABILOU AND FRIENDS ». Documentaire en deux parties réalisé par Emile Ariipeu.

En janvier 2019, 13 artistes reconnus de la chanson tahitienne, calédonienne et wallisienne se sont donnés rendez-vous sur la scène de l’Olympia. Emile Ariipeu, réalisateur et caméraman à TNTV a suivi les artistes dans leurs répétitions et vous propose avec ce documentaire en deux parties, des séquences riches en émotion.



Réalisation: Emile Ariipeu