L'OPH célèbre ses 40 ans

Le 09/03/2019 à 10:26

SOCIAL - L’Office Polynésien de l’Habitat a célébré vendredi soir son 40ème anniversaire. Depuis 1979, l’établissement participe au développement économique du fenua et à l’épanouissement des familles aux revenus modestes.

Depuis ses quatre décennies d'existence, l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) assure le rôle de Maître d’ouvrage pour son propre compte ou pour le compte de tiers, et de bailleur social et il exerce également des missions de service public et commercialise des kits de fare pour les particuliers et les institutionnels.



Pour fêter ses 40 ans, l'OPH organisait une soirée vendredi à la présidence, en présence du Président du Pays Edouard Fritch, du Haut-commissaire René Bidal, de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, du directeur général de l’OPH, Moana Blanchard, et d’anciens directeurs et salariés de l’établissement.





Une opération festival "Ono'u - l'art au service du logement social" a été lancée. Elle consiste à réaliser de grandes fresques sur différents bâtiments de l'OPH. Avec la collaboration de la créatrice du Festival de Street Art "Ono'u", Sarah Roopinia, la réalisation de deux fresques sur deux bâtiments est déjà prévue : la résidence des étudiants "Paraita", du 11 au 14 mars, puis le bâtiment "Le Diademe", avenue Prince Hinoi, en mai. Plusieurs événements sont également prévus tout au long de l'année pour marquer cet anniversaire.





Par ailleurs, il y aura également un concours vidéo dédié aux habitants des quartiers OPH, où chacun pourra raconter son quotidien au travers d'une vidéo réalisée au moyen d'un smartphone et qui sera diffusée sur la page facebook de l'Office et relayé sur TNTV. Ce concours créera un espace de communication directe avec les clients de l'OPH. La remise des prix des concours est prévue en novembre 2019. ​Deux autres événements sont aussi programmés, l'un à la mairie de Faa'a au mois de mai et le second à la mairie de Pirae en août. Ceux-ci permettront de faciliter la création de projets à mener dans les quartiers notamment pour les jeunes des quartiers (opérations de nettoyage, journée corporative…) et de promouvoir par exemple des échanges solidaires (échanges de plantes, livres…). Les deux journées se termineront par la projection du film Moana en Reo Tahiti.