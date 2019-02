L'Agence spatiale européenne choisit Moorea comme symbole de notre amour pour la planète

Le 14/02/2019 à 12:16

ENVIRONNEMENT - À l'occasion de la Saint-Valentin, l'agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé une vidéo de l'île de Moorea en forme de cœur rouge qui bat, afin d'alerter sur le réchauffement climatique et de rappeler que la planète est vivante qu'il est important de protéger notre écosystème.

L'agence spatiale européenne (ESA) célèbre l'amour en ce jour spécial en dévoilant une image satellite particulière baptisée "l'amour de l'île" : celle de l'île-sœur de Tahiti. "Nous allons [aujourd'hui] exprimer notre amour aux personnes les plus proches et les plus chères -et peut-être que nous pouvons aussi y inclure notre planète qui, après tout, a besoin de tout l'amour et l'attention qu'elle peut avoir" a expliqué dans un communiqué l'ESA.



Pour l'occasion, Moorea est donc en rouge et bat tel un cœur. Un cœur en danger et dont il faut prendre soin, rappelle l'agence spatiale européenne : "Moorea fait partie d'une chaîne d'îles volcaniques issues de points chauds. Cela signifie que les volcans sont créés par des points chaudes "fixes" dans le manteau terrestre" . Et en raison de la tectonique des plaques, ce processus amène progressivement les volcans à un point chaud à un nouvel emplacement, tandis que de nouveaux volcans se forment à cet endroit.