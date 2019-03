Krystal Garcia, une jeune Polynésienne de combat

Le 10/03/2019 à 10:37

PORTRAIT - Les Jeux Olympiques de Paris en 2024, c'est l’objectif de Krystal Garcia. La judoka de 17 ans originaire de Mahina vient de remporter la médaille de bronze aux championnats de France de judo. Elle va bientôt disputer la coupe européenne juniors au Portugal et s’inscrit dans sa catégorie des -78kg comme une étoile montante.

Krystal Garcia a quitté le fenua il y a maintenant 3 ans, et ses parents dès 14 ans. Après Bordeaux, elle est aujourd'hui installée à Paris où elle suit un cursus de sport-étude à l’Institut National du Sport (INSEP) : judo et terminale ES. Un combat que notre judoka compte bien mener de front car elle compte poursuivre ses études et intégrer à terme l’institution douanière.



"Ma carrière de maître-chien dans la douane, ça serait plus après ma carrière sportive. Mais il est tout à fait possible de combiner les deux : donc de faire mes formations et le judo, notamment avec la fédération française de judo qui a une convention avec les douanes françaises. J'espère avoir un beau palmarès pour pouvoir obtenir ma convention avec les douanes et assurer mon avenir professionnel avec eux" confie la judoka.





Son premier entraîneur à Mahina a tout de suite vu que Krystal était une judoka particulière : "Depuis toute petite, elle est déterminée. (...) Elle a déjà ça en elle, elle s'est fixée des objectifs et elle fera tout pour y arriver. Son entrée à l'INSEP en fait partie car ce n'est pas évident de rentrer sur ces structures-là" explique Bernard Dirollo, président de Vénus Dojo Tahiti.

Et à chaque jour son combat­­ : le haut niveau demande un entrainement quotidien, même le dimanche, avec un objectif bien particulier. "Cela détermine si je continue ma saison internationale ou pas, avec l'équipe de France. C'est important que j'aille chercher la médaille, pour mon plaisir personnel, et que pour ma saison se passe bien par la suite" confie la jeune femme de 17 ans.