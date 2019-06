Kohotu Ariitai se lance dans le coaching

Le 10/06/2019 à 16:24

SANTE - Elle a fait du sport son équilibre de vie. Kohotu Ariitai, 2e dauphine de miss Tahiti 2014 s’est formée pour devenir coach en nutrition et remise en forme. Apres trois ans d’études en Australie, la jeune entrepreneuse souhaite accompagner les Polynésiens dans des modes de vie plus sains.

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Elle revient au fenua après trois ans d’études en Australie. A Sydney, Kohotu Ariitai s’est formée pour devenir éducateur sportif, dans cette ville où le manger sain et le sport sont un mode de vie. Tout juste diplômée la jeune femme souhaite faire profiter les polynésiens de son savoir.Musculation mais aussi nutrition, Kohotu s’est intéressée à l’univers du fitness en 2014, lorsqu’elle était candidate à Miss Tahiti. Deux ans plus tard , elle quitte le fenua avec un objectif : devenir à son tour une spécialiste de la remise en forme. "Cela aide à vivre plus longtemps à ne pas être obèse, mais mon but est d'éduquer les personnes en matière de nutrition, de training et de façon de vivre."Grace à son diplôme équivalent à celui dont dispose les professionnels en Polynésie, Kohotu souhaite démocratiser l’image du coach sportif. Elle compte proposer des entrainements personnalisés accessibles et ce, alors que 70% de la population adulte est en surpoids.