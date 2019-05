Koh-Lanta : une jeu de confort inédit

Le 29/05/2019 à 14:30

Vendredi 31 mai à 19 h 25, l'aventure approche de la fin. Il ne reste plus que deux conseils éliminatoires ! En attendant, les aventuriers vont s'affronter lors d'une épreuve inédite.

Le jeu de confort : ils devront tenir en équilibre sur un mur d’escalade avec 18 prises… Difficulté en plus puisque ces prises sont amovibles. Au fur à mesure que le temps passe, Denis demandera aux candidats de retirer une prise. Vous l’avez compris, au bout d’un moment, les candidats tomberont. L’épreuve s’arrêtera instantanément lorsqu’il n’en restera plus qu’un. En récompense ? Une partie de pêche avec des locaux, un repas et une glace à la noix de coco.



Il ne reste plus que deux conseils éliminatoires ! Les aventuriers sont à l’heure des choix cruciaux et une concurrente va devoir faire la balance entre deux camps qui s’affrontent… La tension augmente d’autant qu’un jeu éliminatoire va mettre les nerfs de tous à rude épreuve…