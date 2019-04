Koh-Lanta : une grosse surprise attend nos aventuriers

Le 04/04/2019 à 14:00

Vendredi 5 avril à 19h25, la guerre des chefs continue aux îles Fidji avec ce 4ème épisode de Koh-Lanta.

Les chefs vont, une nouvelle fois, avoir une importance, que dire un "poids" capital dans un jeu de confort pour la première fois de cette aventure. Ils seront les seuls à disputer ce jeu de confort. C'est une épreuve où ils vont devoir avoir une concentration sans faille et montrer tout leur sens de l'équilibre. Vous êtes prêt ? Plus que jamais, la position de chef est en proie aux doutes et a un impact sur l’avenir et la cohésion de l’équipe. L’aventure se corse pour les aventuriers, surprises et émotions sont au rendez-vous.