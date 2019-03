Koh Lanta : La guerre des chefs

Le 13/03/2019 à 10:00

Vendredi 15 mars à 19h25, retrouvez la nouvelle saison de Koh Lanta aux îles Fidji

La nouvelle saison de « KOH LANTA » fait son grand retour avec « La guerre des chefs » !



21 naufragés, âgés de 20 à 53 ans, vont se retrouver à plus de 20 000 km de la France, C’est aux îles Fidji, dans l’Archipel de Kadavu, des îles volcaniques entourées de récifs coralliens préservés qu’ils devront se mesurer à la faim, à eux-mêmes et aux autres.



Pour la première fois dans l’histoire de « KOH-LANTA », les aventuriers vont avoir la surprise de commencer par la fin ! Ils débuteront par la mythique épreuve des poteaux ! Lors de cette épreuve, ils ont un objectif : faire partie des 3 meilleurs ! En effet, les 3 derniers à rester le plus longtemps sur les 21 poteaux pourront prendre en main leur destin et celui des autres, puisqu’ils deviendront les chefs de leur tribu : jaune, rouge ou bleu. Ils disposeront d’un bracelet d’immunité individuel qu’ils pourront utiliser à leur guise lors d’un conseil