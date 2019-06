Koh Lanta : La grande finale

Le 18/06/2019 à 17:00

Vendredi 21 juin à 19 h 35 - C’est le grand dénouement de cette saison sur TNTV. Vous connaîtrez l'identité de l'ultime aventurier de la Guerre des chefs qui repartira avec les 100 000 euros !

Ils sont encore cinq aventuriers à pouvoir prétendre au sacre ultime de grand gagnant de Koh-Lanta.

Pour accéder à ce rêve, ils devront, dans un premier temps, affronter la redoutable et exigeante épreuve de l’orientation qui va leur mettre les nerfs à cran. Pour cela, les aventuriers ne pourront compter que sur eux même, maîtriser leurs nerfs, et faire face au stress.

Seuls trois d’entre eux pourront disputer la dernière épreuve et finir l’aventure comme ils l’ont commencé en se confrontant de nouveau à l’épreuve des poteaux. Les membres du jury final vont avoir la lourde responsabilité de départager les deux finalistes et élire le gagnant de la saison.Lors de l’ultime conseil les aventuriers ont voté, Denis Brogniart dépouillera l’urne en direct.