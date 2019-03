Kauli Vaast monte jusqu’aux quarts de finale à la Jack’s Surfboards Pro

Le 24/03/2019 à 17:32

SURF – Après la Papara Pro mi-mars, Kauli Vaast était ce week-end en lice pour la Jack’s Surfboards Pro, une compétition QS 1 500 qui s’est tenue à Huntington Beach, aux États-Unis. Le Tahitien a pu se hisser jusqu’aux quarts de finale avant de devoir s’incliner face à l’Américain Crosby Colapinto.

Rédaction web

Après Vahine Fierro en Australie , un autre Tahitien était en compétition ce week-end, mais du côté de Huntington Beach, aux États-Unis. Kauli Vaast, le champion juniors et vice-champion hommes de la dernière Papara Pro, a réussi à se hisser jusqu’aux quarts de finale de la Jack’s Surfboards Pro. Une compétition des Men's Qualifying Series cotée 1500 points.Kauli a débuté la compétition directement au round 3, finissant premier de son heat (14 points) devant le Brésilien David do Carmo (10.56 points), l’Américain Taylor Clark (10.50 points) et le Japonais Yusuke Kato (7.03 points).Le Tahitien finira également premier de sa série au round 4, avec un gros 18 points, devançant de loin le Hawaiien Elijah Fox (11.27 points), l’Américain Kilian Garland (10.83) et le Hawaiien Evan Valiere (9.73 points).Au round 5, il gardera la première place du heat avec 16.53 points, devant l’Américain Nathan Yeomans (16.27 points), le Brésilien David do Carmo (14.53 points) et Vénézuélien Jose Lopez (9.93 points).Sa gagne finira par le lâcher en quarts de final où il a dû s’incliner face à l’Américain Crosby Colapinto et son imposant 18.27 points. Kauli ayant quant à lui obtenu 11.70 points. C’est d’ailleurs cet Américain qui finira par remporter la compétition.