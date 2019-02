Kaly&Joy - Le concept store innovant du centre Vaima

Le 31/01/2019 à 15:33

ÉCONOMIE - Un concept store a ouvert ses portes fin novembre au centre Vaima. Dans une seule et même boutique, il est désormais possible d'acheter un vélo, des vêtements ou encore des livres. Tout ça, made in fenua ! En plus de promouvoir les produits locaux, il permet aux créateurs d’avoir la chance de se faire connaitre. Bientôt, un espace de co-working ouvrira à l’étage.

C’est une boutique nouvelle génération qui a ouvert ses portes au centre Vaima depuis fin novembre. 400 mètres carré d’espace sont dédiés à la création et à l’innovation. Un magasin dit pluriel où l’on vend des vêtements, des livres, des confitures et même des objets d’art. C'est un réel mélange des genres qui permet surtout de valoriser les créateurs du fenua.



"Toutes les marques ont maintenant un lieu physique. Avant, la plupart n'avait pas de boutique et vendaient via les réseaux sociaux, et n'avaient pas une offre visible hormis quand il y avait des salons etc. Il leur fallait un écrin. Certaines viennent du marché, d'autres des îles, d'autres encore travaillent de chez elles et n'ont pas vraiment de lieu pour montrer leur savoir-faire. L'idée, c'était de les valoriser et en même temps d'avoir un lieu de distribution qui est maintenant clairement identifié par les touristes", explique Gaël Manes, le fondateur de ce concept store unique en Polynésie.