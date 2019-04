Journée polynésienne : le collège de Taha'a perpétue les gestes ancestraux

Le 08/04/2019 à 15:18

ÉDUCATION – Culture et tradition étaient à l’honneur, vendredi dernier au collège de Taha’a, lors de la journée polynésienne organisée par l’établissement. L’occasion pour les élèves et visiteurs de renouer avec des traditions et pour les intervenants de transmettre des savoir-faire ancestraux en perdition.