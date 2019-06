Journée mondiale du don de sang : la Polynésie a besoin d'encore plus de donneurs

Le 14/06/2019 à 11:52

INVITÉ DU JOURNAL - À l'occasion de la journée mondiale du don de sang, le Centre de Transfusion Sanguine (CTS) ouvre ses portes jusqu'à 17 heures ce vendredi. Si chaque année, le CTS peut compter sur 7 000 donneurs actifs, il faut augmenter ce nombre et continuer de sensibiliser. Le docteur Julien Broult, directeur du CTS était l'invité de notre journal pour en parler.

Rédaction web avec Sophie Guébel et Naea Bennett

"Oui, heureusement la population semble sensible à ce geste d'amour indispensable pour faire fonctionner correctement toutes nos structures hospitalières.""Nous espérons 150 donneurs, c'est le maximum que nous puissions faire.""Tout à fait. Cette association va nous permettre peut-être de mieux communiquer, de collecter des dons, de mettre en place aussi des remises de diplômes, des médailles... qui va peut-être sensibiliser et améliorer également notre approvisionnement.""C'est un moyen moderne et pratique qui nous permet de toucher un maximum de donneurs en fonction des caractéristiques des sang souhaités.""Oui et non. Les accidents font partie bien-sûr des besoins, mais la majeure partie du sang consommé est consommée par des malades qui souffrent de cancer, en gynécologie, en obstétrique, et également, pour les petits bébés, les prématurés. Et ce sang ne peut pas être importé. Il est produit localement.""Évidemment, le O est le sang le plus demandé. Il représente 40% de la population mais 60% de notre consommation. On est toujours sur le fil du rasoir concernant les sang du groupe O.""Je suis très satisfait. Nous avons bien avancé grâce au Ministère de la Santé. Nous avons donc réussi à faire voter par l'Assemblée territoriale de Polynésie un projet de loi, une loi de Pays qui permet de mettre en place dans les îles éloignées ce que l'on appelle 'la transfusion en isolement'. C'est un petit peu comme cela se fait pour les armées américaines et françaises à l'extérieur des frontières de la France. Donc on peut transfuser dans des conditions exceptionnelles, compliquées, en isolement total, et sauver des vies."