Joachim Garraud espère dénicher des talents polynésiens

Le 29/01/2019 à 11:23

MUSIQUE - Il est Dj, producteur et a travaillé avec les plus grands, de David Guetta à Bob Sinclar : Joachim Garraud sera de nouveau en Polynésie dans quelques jours. Vendredi il fera danser les Polynésiens au Morrison's. Mais avant, il a répondu à quelques questions pour Tahiti Nui Télévision :



M.D-M

"C'était une super expérience pour moi. C'était la première fois que je venais en Polynésie. J'ai été séduit par le public polynésien. Les gens étaient à fond, ils étaient gentils. En plus ils adorent faire la fête et moi aussi ! je garde un très très bon souvenir de ma première expérience à Tahiti. C'est pour ça que j'ai hâte de revenir pour la revanche. Je suis très excité de revenir""J'ai réservé quelques surprises pour que le show soit différent de la première fois. Je ne peux pas trop en parler puisque justement ce sont des surprises. Mais sachez qu'on ramène des petits cadeaux pour le public, quelque chose qui est lié à l'univers des space invadors. Je ne peux pas en dire plus. La surprise ce sera le 1er février en live à Papeete !""L'idée pour ce label UndGrd c'est d'essayer de dénicher des nouveaux talents, de donner la chance aux nouveaux producteurs, à la jeune génération, de leur donner un coup de main, en leur donnant une exposition médiatique plus importante (...) les mettre sur scène, les emmener sur mon festival à Paris... Et puis c'est aussi l'idée d'avoir un label sur lequel on peut produire de la musique juste pour le plaisir de faire du son et pas forcément faire des titres qui passent à la radio, plus des titres dédiés à l'univers du clubing, dédiés à faire danser les gens.""Je reste 3 ou 4 jours donc c'est assez court, mais j'espère bien que des jeunes polynésiens et polynésiennes m'apportent des productions qu'ils ont faites, des gens qui font du son et que ça me donne l'occasion de collaborer encore plus proche avec des gens de Tahiti et de Polynésie."