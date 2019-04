Jeux du Pacifique 2019 : pas de rugby pour la Polynésie

RUGBY - La nouvelle est tombée depuis peu, Tahiti ne sera pas présent pour le rugby à 7 à Samoa, puisque aucune équipe polynésienne n’est reconnue par l’organisme international qui gère le rugby mondial.

C’est un coup dur pour le rugby polynésien qui prévoyait d’amener une délégation de 12 joueurs et 3 cadres aux Jeux du Pacifique, mais c’est également une décision qui fait suite à l’intervention de Oceania Rugby, l’organisme en charge du tournoi de rugby à Samoa.



Oceania Rugby a soulevé le fait que la Fédération tahitienne de rugby présidée par Charles Tauziet a été suspendue de l’organisme World Rugby et que la Fédération polynésienne de rugby d’Apolosi Foliaki est en cours d’affiliation à World Rugby. À ce jour donc, aucune équipe polynésienne n’est reconnue par l’organisme international qui gère le rugby mondial.

Rédaction web avec Naea Bennett

"C'est une déception évidemment pour nous, au niveau de l'équipe qu'on a préparée etc. (...) On comptait aussi sur ces jeux pour s'affirmer à l'international. (...) Mais dans l'absolu, la fédération polynésienne de rugby a beaucoup de chantiers, notamment au niveau scolaire avec notre cadre technique, au niveau de la jeunesse et du livret de compétences qu'on est en train de mettre en place. C'est pas le travail qui manque. On va maintenant se focaliser sur l'étape suivante qui est notre affiliation à World Rugby, et on sait qu'on pourra compter sur le soutien de la Fédération Française de Rugby" a expliqué Teiki Dubois, président de la commission sportive de la Fédération polynésienne de Rugby.