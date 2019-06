Jeux du Pacifique 2019 : les tenniswomen tahitiennes prêtes pour les Samoa

Le 16/06/2019 à 09:54

TENNIS - Du 7 au 20 juillet, se dérouleront les prochains Jeux du Pacifique aux Samoa. L’équipe féminine de tennis fraîchement composée s’entraîne déjà. Naia Guitton, Estelle Tehau, Léa Lamorelle et Chrissy Vonge représenteront Tahiti à Apia.

Il reste moins d’un mois avant que l’équipe tahitienne ne s’envole pour les jeux. Comme chez les garçons, c’est une équipe de jeunes joueuses que l’on retrouve. Naia Guitton, Estelle Tehau, Léa Lamorelle et Chrissy Vonge auront l’honneur de représenter le fenua à Apia dans quelques semaines.



Naia Guitton n’a que 17 ans et elle a un palmarès déjà très chargé. C’est une joueuse de Tahiti qui s’entraîne en île de France. Elle rêve de devenir professionnelle. A son âge, elle a un parcours scolaire qui sort de l’ordinaire. Cette année, elle revient sur son île pour assister aux épreuves du bac de français mais aussi pour se préparer aux jeux. « Cela fait 3 ans que je suis au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance), j’ai des cours par correspondance et en même temps je m’entraîne dans un club quatre fois par semaine. » avoue-t-elle.



C’est avec fierté qu’elle entame ses entraînements avec sa nouvelle équipe. Elle tient à remercier la famille qui s’occupe d'elle et la soutient en France. Et aussi « grâce à la fédération tahitienne de tennis, je vais pouvoir représenter le fenua au Jeux du Pacifique pour la 2ème fois et j'en suis fière. » nous dit-elle.