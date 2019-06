Jeux du Pacifique 2019 : la délégation de Tahiti reçue à la Présidence

Le 29/06/2019 à 11:31

CÉRÉMONIE - Le président du Pays, Edouard Fritch, a reçu vendredi soir à la Présidence la délégation de Tahiti qui participera aux 16èmes Jeux du Pacifique du 7 au 20 juillet, à Apia aux Samoa.

Au total, 368 athlètes, coachs et dirigeants ainsi que 33 membres du staff administratif et médical du comité Olympique de Polynésie française ont été invités à la Présidence vendredi soir. Dans ce groupe, 37 d’entre eux qui font carrière en France ou dans d’autres pays, ont répondu à l’appel du Pays et de leur fédération d’origine. Ils ont accepté de revenir sur le territoire afin de représenter la Polynésie lors de ces Jeux. Le Président a salué leur engagement pour la Polynésie.





La Polynésie française sera présente dans 20 des 26 disciplines prévues au programme de ces Jeux. Ces disciplines sont l'athlétisme, le badminton, le basketball, le beach volley et le volleyball, la boxe, le football, la force athlétique, l'haltérophilie, le golf, les disciplines handisport, le judo, la natation, le squash, le tennis, le tennis de table, le tir au pistolet et le ball trap, le tir à l'arc, le triathlon, le va'a et la voile. Sur les 6 disciplines où la Polynésie ne sera pas présente, certaines ne se pratiquent pas sur le territoire, tel que le cricket ou encore le netball. "Vous avez été désignés comme étant l'élite de vos disciplines respectives. Vous êtes ceux et celles qui ont le plus de chance de remporter une médaille. Je ne doute pas que vous donnerez le meilleur de vous-mêmes lorsque le temps de la compétition arrivera", a déclaré Edouard Fritch.





La Polynésie française a toujours figuré sur le podium des meilleures nations sportives du Pacifique Sud. Le Pays a accordé une enveloppe de 120 millions Fcfp au COPF (comité olympique de Polynésie française) pour le déplacement et la participation de la délégation aux Jeux. "Je souhaiterais à cet effet remercier le COPF pour avoir su remplir son rôle de médiateur neutre, garant de l'autonomie du mouvement sportif polynésien. Ceci tout en favorisant la participation du plus grand nombre d'athlètes, selon les règles d'équité et de fair-play propres au Sport. Les Jeux du Pacifique représentent la plus haute compétition sportive internationale à laquelle la Polynésie peut concourir sous son propre drapeau", a ajouté le Président.

"Pour gagner, la conjonction et la synergie de toutes les forces vives sont indispensables. Il faut jouer et cheminer collectif. C’est cette leçon de vie que je voudrais que vous reteniez tout au long de votre expérience à Samoa. À vous maintenant de donner le meilleur de vous-mêmes et de représenter dignement les valeurs du Sport et les valeurs de notre Pays", a également indiqué le Président.

