Jeux de Polynésie : près de 4 000 repas servis chaque jour aux joueurs

Le 17/12/2018 à 17:16

ÉVÉNEMENT - Dans les coulisses, les professionnels et bénévoles de l’IJSPF, la DJS et du COPF pourvoient au quotidien des sportifs. Logement, transport, repas... l'organisation est des plus calibrées. Près de 4 000 repas sont préparés tous les jours dans la cité scolaire de Taaone pour les 1 300 athlètes et officiels de ces jeux.





Certaines équipes livrent les repas directement sur les sites d'activité, comme pour le va'a par exemple, où les rameurs mangent sur place. En cuisine, ce sont des professionnels et des aides cuisiniers venus d'autres établissements qui s'activent chaque jour, et en salle, ce sont des bénévoles dont certains sont sans-emploi : "ils sont contents de participer" ajoute Vetea Van Hoefen. Tous ont en tous les cas l’habitude de travailler ensemble sur ce type de rencontres. 1 300 petits-déjeuners, 1 300 déjeuners et 1 300 dîners sont préparés quotidiennement dans la cité scolaire de Taaone pour tous les sportifs des jeux de Polynésie. Des repas validés en amont par une diététicienne du sport, des repas équilibrés, et surtout, des repas adaptés aux sportifs : "il y a pas mal de féculents, des légumes, du cru, du cuit... On fait en sorte que les repas soient équilibrés (...) Et on tient compte des régimes particuliers de certaines personnes. Il peut y avoir des allergies, il y aussi des personnes vegans..." explique Vetea Van Hoefen, responsable de la restauration. "La restauration, c'est offrir à chaque participant un repas de qualité et dans les meilleurs délais, et dans les meilleures conditions d'hygiène" poursuit-il.Certaines équipes livrent les repas directement sur les sites d'activité, comme pour le va'a par exemple, où les rameurs mangent sur place. En cuisine, ce sont des professionnels et des aides cuisiniers venus d'autres établissements qui s'activent chaque jour, et en salle, ce sont des bénévoles dont certains sont sans-emploi : "ils sont contents de participer" ajoute Vetea Van Hoefen. Tous ont en tous les cas l’habitude de travailler ensemble sur ce type de rencontres.