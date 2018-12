Jeux de Polynésie : le point sur les médailles

Le 16/12/2018 à 10:43

FAUTAUA - Après deux journées de compétitions Tahiti est en tête du tableau des médailles avec trois médailles d’Or et une Argent, suivi des Australes avec une Or.

Les Jeux de Polynésie en sont à leur deuxième journée et pour l’heure c’est Tahiti qui est en tête au tableau des médailles avec trois en Or et une Argent. Les Australes arrivent en deuxième position avec une OR. Les Tuamotu occupent la place de troisième avec deux Argent suivi des Marquises qui totalisent une Argent et deux Bronze. Les Îles sous le vent se classent cinquième avec une Bronze. Quant à Moorea, elle n'a pour l'instant gagné aucune médaille.

Les résultats de basket