Jeux de Polynésie : 14 médailles pour Tahiti

Le 18/12/2018 à 13:59

CHAMPIONNAT - Les Jeux de Polynésie qui ont débuté vendredi 14 décembre continuent de plus belle, et pour le moment Tahiti est toujours en tête avec 14 médailles obtenues.

Avec ses 7 médailles d'or remportées depuis le début, ses 2 médailles d'argent et 5 médailles de bronze, Tahiti arrive en première position des Jeux de Polynésie, qui se dérouleront jusqu'au 20 décembre au stade Fautau'a à Pirae.

Six délégations soit 1 016 athlètes, 446 femmes et 570 hommes, s'affrontent dans 9 disciplines.

Les résultats de pétanque, futsal, tennis de table, basketball, handball, football, volley ball et va'a