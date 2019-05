Jean Juventin repose en son dernier domicile

Le 30/05/2019 à 14:50

CARNET NOIR - C'est ce jeudi au cimetière de l'Uranie qu'ont eu lieu les obsèques de Jean Juventin.

Maire de Papeete, député de la Polynésie, et président de l'assemblée de Polynésie, cette figure incontournable de la politique locale est décédé à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie. Estimé de tous, Jean Juventin aura marqué l'histoire politique de la Polynésie et surtout celle de sa ville, Papeete, dont il a été le premier magistrat pendant de nombreuses années. L'inhumation s'est déroulée ce jeudi à 13 heures au cimetière de l'Uranie en présence des personnalités politiques du territoire et des proches et amis du défunt venus en nombre.