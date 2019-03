Jacky Bryant : "la Polynésie n'est absolument pas représentée au Parlement européen"

Le 18/03/2019 à 11:53

INVITÉ DU JOURNAL - Les élections européennes auront lieu le 25 mai. Il s’agit d’élire les 750 représentants du parlement européen. Depuis dix ans, ce scrutin quinquennal mobilise de moins en moins de Polynésiens. Comment sera portée la voix des Outre-mer à Bruxelles ? Les réponses avec Jacky Bryant, secrétaire général Heiura Les Verts.

On voit de plus en plus de jeunes Polynésiens se positionner pour la protection de l'environnement. Quel regard portez-vous sur ces initiatives ?

"(...) Toute la problématique des déchets est liée à notre mode de consommation. Et jusqu'à aujourd'hui, notre mode de consommation, c'est d'acheter et ensuite de jeter. Il y a un certain nombre de dispositions qui existent comme la consigne par exemple. (...) Nous avons commencé à travailler sur la responsabilité élargie des producteurs. De toutes ces ordures qui ont été ramassées, il n'y a pas une seule bouteille de Hinano ou de gaz vide. Pourquoi ? Parce que la consigne existe. Il y a une approche d'ordre économique qui doit être actée par les responsables du Pays pour réduire ce geste qui est devenu pratiquement un geste marginal."



Qu'est-ce qui fait que ça tarde justement ?

"(...) Parce que tu auras toujours quelqu'un qui va te dire : 'mais ça va avoir un coût'. Mais le fait de ramasser, de détériorer et de laisser pourrir, ça a un coût qui n'est pas payé tout de suite, mais comme le disent ces jeunes, c'est eux qui vont payer. Et si on pousse un peu le bouchon, c'est même pas la troisième génération qui va payer, c'est eux, lorsqu'ils seront adultes. Donc on reporte tout simplement sous forme de crédit notre absence de volonté à la jeunesse et à la génération de demain."



Êtes-vous surpris de voir autant de jeunes se saisir de telles questions comme la protection de l’environnement, la montée des eaux, l’avenir du Pays... ?

"L'impact de toutes les communications qui ont eu lieu depuis une dizaine d'années avec Rio, Copenhague, ensuite avec la COP21, et ce groupe JEC International avec notamment des experts en climat, qui ont beaucoup communiqué là-dessus avec des tableaux de plus en plus proches d'une réalité. Ce n'est plus de la fiction les scénarios qui nous sont proposés aujourd'hui. La montée des eaux est inscrite maintenant pour les 10-15 prochaines années à venir. La répétition de ce message provoque aujourd'hui. Et on le sent lorsqu'on est dehors sur le parking et qu'on prend sa voiture, la température est extrêmement élevée."



