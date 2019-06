JO 2024 - La Polynésie candidate pour organiser la compétition de surf

Le 18/06/2019 à 11:47

SURF - Actuellement en métropole, Edouard Fritch et Teva Rohfritsch ont rencontré le délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, J et le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.