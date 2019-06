"J'embellis mon quartier" : les inscriptions sont ouvertes

Le 28/06/2019 à 10:55

COMMUNE - Après le concours "J’embellis ma commune" de Tahiti Tourisme, l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) a décidé de mettre en compétition les quartiers en lançant le concours "J’embellis mon quartier", dans le cadre de la célébration de ses 40 ans d’existence.

L'OPH lance un appel aux associations de quartier qui souhaitent se lancer dans ce concours qui valorise la mise en place d’espaces de vie, avec à la clé 450 000 Fcfp à gagner. Objectif : insuffler une nouvelle dynamique entre les résidents de lotissements autour d’un même projet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 août auprès du service de la Gestion Urbaine et Proximité."Quand on va sur le terrain, je dois simplement noter l'engouement, et il est question de beaucoup de doléances, de questions concernant le niveau des loyers, sur pourquoi il n'y a pas une aire de jeux etc. Donc on a été interpellé par cela et on profite de cette année des 40 ans pour marquer notre intérêt à ce niveau-là et lancer ce concours" a expliqué Moana Blanchard, le directeur de l’Office Polynésien de l’Habitat.

Rédaction web avec Jeanne Tinorua et Tauhiti Tauniua-Mu San