Isabelle Filliozat à Tahiti : les places pour sa conférence épuisées en quelques heures

Le 18/01/2019 à 15:26

PARENTALITÉ - Elle est l'auteure de plusieurs romans dont “Au cœur des émotions de l’enfant” . Isabelle Filliozat donnera une conférence gratuite à Tahiti en avril.

Isabelle Filliozat, psychothérapeute devenue figure de proue en matière d'éducation positive, sera en Polynésie en avril. Elle donnera une conférence gratuite à l'invitation de l'association Parent autrement à Tahiti avec le soutien de la direction des Solidarités et de la Famille.



La conférence se déroulera à l'université de la Polynésie mardi 23 avril à partir de 19 heures. A l'annonce de l'événement, en quelques heures seulement, toutes les places ont été réservées. Mais l'association cherche un moyen d'accueillir plus de monde.



Rédaction web

Des formations seront également dispensées du 3 au 7 mai :- Pour les parents de Tout niveau en parentalité positive : les ateliers Filliozat. Par Christelle Ansart les 6 et 7 mai.- Pour les parents niveau intermédiaire et confirmé en parentalité positive et développement personnel et professionnel: Grammaire des émotions. Par Isabelle Filliozat, les 3, 4 et 5 mai.- Pour les professionnels et particuliers voulant en faire leur métier ou parents voulant approfondir encore plus leurs connaissances en parentalité positive, une formation longue est proposée.