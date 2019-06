Investissement communal : un bilan 2019 globalement positif

Le 19/06/2019 à 13:49

COMMUNES - L’Agence Française de Développement de Papeete a publié l’Observatoire 2019 des communes de Polynésie française. Un rapport sur l’évolution des finances communales basée sur les comptes de 2014 à 2017. L’AFD s’est également penchée sur les dépenses énergétiques des 48 communes.

Présente dans l’ensemble des Outre-mer, l’Agence Française de Développement (AFD) finance et accompagne des projets à fort impact social et environnemental. Elle appuie le secteur public local ainsi que le Pays, les établissements publics et de nombreuses entreprises. Chaque année, l’AFD fait le point sur les tendances des finances communales polynésiennes. Pour son édition 2019, elle a analysé les comptes consolidés des communes de Polynésie française sur 2014-2017. Une période au cours de laquelle les finances locales ont fortement évolué.



"Les tendances sont plutôt positives puisque les communes ont globalement des marches de manœuvre qui sont plutôt améliorées, et une dynamique d'investissement qui est également en croissance. Autant d'éléments qui sont positifs pour la dynamique communale" explique Sévane Marchand, responsable du pôle secteur public à l'AFD.



En 2017, l’AFD a fait état de 2,8 milliards de Fcfp d’épargne réalisés par les 48 communes de Polynésie. Un montant record qui a permis d’améliorer l’équilibre des sources de financement d’investissement : "D'une manière générale, les communes ont plutôt fait preuve d'un effort de gestion. Elles ont contenu leurs dépenses de fonctionnement avec une approche qui est un peu plus modérée dans ces dépenses. Et d'un autre côté, elles ont fait un effort pour optimiser leurs recettes" poursuit Sévane Marchand.





Enfin, au volet environnemental, l’AFD a constaté un effort global de gestion en termes de dépenses énergétiques. "Chaque commune peut, à son niveau, faire des choix de gestion, des choix d'investissement, qui peuvent permettre des économies d'énergie, et surtout, leur permettre des économies dans leurs dépenses énergétiques. (...) De nombreuses communes sont investies et mettent en place tout un tas d'actions qui vont d'investissements dans les énergies renouvelables aux pratiques quotidiennes des communes" ajoute Sévane.

