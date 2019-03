Insolite : il surfe avec une planche de glace

Le 20/03/2019 à 13:38

NORVÈGE - Inge Wegge, un surfeur et documentariste de 33 ans, s'est lancé le défi fou de produire des planches de surf... en glace. Pontus Hallin, un surfeur suédois en a testé une au nord de la Scandinavie, près des îles Lofoten en Norvège. Une session gelée et surtout des plus poétiques.

"Quand j’ai commencé à en parler, tout le monde a pensé que c’était une blague. C’était trop fou" explique Inge Wegge à l'AFP, quand on lui demande comment cette idée de planche de surf en glace lui est venue en tête.



Objet éphémère et eco-friendly, la planche de surf de en glace nécessite une certaine technicité une fois la mise à l'eau : "On savait que les planches allaient être super lourdes, qu’elles casseraient facilement et qu’elles seraient glissantes" poursuit-il. Après plusieurs essais, et avec l'aide d'amis surfeurs et shapers, et des outils de sculpteur, ils arrivent enfin à mettre une point une planche surfable "sur laquelle on a placé des herbes et des algues en surface, pour que les pieds des surfeurs ne dérapent pas trop".







Au début, il est compliqué de surfer parce que le bloc est beaucoup trop épais. Il faut attendre le moment parfait. Tu as une planche différente toutes les deux minutes, c'est un élément vivant, pas un matériau mort qui te porte. C'est dément" confie Inge.



Pour le moment, six planches ont été testées, dont l'une par le surfeur suédois Pontus Hallin que l'on voit dans la vidéo. Pas facile cependant de se déplacer sur la plage avec la planche comme elle pèse 70 kilos, soit le poids de trois planches environ. Et elle peut tenir jusqu'à 30 minutes dans une eau gelée de 3°, avant de totalement fondre.Au début, il est compliqué de surfer parce que le bloc est beaucoup trop épais. Il faut attendre le moment parfait. Tu as une planche différente toutes les deux minutes, c'est un élément vivant, pas un matériau mort qui te porte. C'est dément" confie Inge.Pour le moment, six planches ont été testées, dont l'une par le surfeur suédois Pontus Hallin que l'on voit dans la vidéo.