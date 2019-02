Indonésie : le volcan Merapi en éruption

Le 08/02/2019 à 11:29

PACIFIQUE - Le Merapi en Indonésie, l'un des volcans les plus actifs au monde, est entré en éruption jeudi soir, dégageant un panache de cendres et une coulée de lave.



AFP

Les autorités avaient auparavant ordonné aux habitants de se tenir à l'écart d'une zone de sécurité d'un rayon de 5 km autour du volcan situé près de la grande ville universitaire de Yogyakarta, sur l'île de Java, dont les éruptions sont toujours suivies avec inquiétude.Mais le niveau d'alerte n'a pas été relevé après l'éruption.La dernière grosse éruption du volcan en 2010 avait fait plus de 300 morts et provoqué l'évacuation de quelque 280 000 personnes. L'éruption la plus importante en 1930 avait tué 1 300 personnes.Un autre volcan indonésien, le Karangetang, sur l'île de Sulawesi, est entré en éruption cette semaine, provoquant l'évacuation d'une centaine d'habitants.L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, est située sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et d'éruptions volcaniques. Elle compte près de 130 volcans actifs.